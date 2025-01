Littler difenderà il suo titolo con Bunting e Dobey entrambi inclusi nella formazione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 20:08:00 Ecco quanto riportato poco fa:Stephenè pronto a fare il suo ritorno in Premier League per la prima volta in 10 anni, guadagnandosi un posto come una delle quattro selezioni jolly per il principale evento roadshow di freccette.Insieme a luicategoria wildcard ci sono Gerwyn Price, Nathan Aspinall e Chris, che completano ladi otto giocatori per la competizione del 2025.La Premier League inizia il 6 febbraio a Belfast.Questi quattro si uniscono ai primi quattro giocatori qualificati automaticamente nell’Ordine al merito PDC: il neo-campione del mondo e campione in carica della Premier League Luke, il numero 1 del mondo Luke Humphries, Michael van Gerwen e Rob Cross., quinto in classifica, è il giocatore con il punteggio più alto al di fuori delle qualificazioni automatiche.