Las Vegas accoglie il WMF - We Make Future | al CES arriva l' innovazione che punta alla costruzione di un futuro migliore

- WMF - Weapproda negli USA: dal 7 al 10 gennaio 2025 la Fiera Internazionale certificata sull'AI, Tech e Digital, sarà tra i protagonisti del CES di Las, il principale evento dedicatotecnologia a livello globale. A cura di WMF, presente nel Padiglione Italia e parte della missione nazionale guidata da Area Science Park e Agenzia ICE, premiazioni a startup internazionali, annunci in anteprima e incontri di business con gli stakeholder presenti, al fine di promuovere l'ecosistema innovativo italiano ed europeo. La missione del WMF in USA porterà in Italia, i prossimi 4, 5 e 6 giugno a BolognaFiere, le migliori startup con applicazioni AI selezionate durante le tappe del “Road To WMF 2025”, a partire proprio da Las.Bologna, 07/01/2025Si scaldano i motori del primo evento 2025 del WMF - We, brand internazionale di Search On Media Group.