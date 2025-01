Lettera43.it - L’allarme dell’Onu: «Nel 2024 in Iran giustiziate più di 900 persone»

Mentre il governo di Teheran ha detto di sperare che la vicenda legata all’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala «si risolva presto», l’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato un drammatico incremento delle esecuzioni in, con almeno 901nel, un numero in aumento rispetto alle 853 dell’anno precedente. Una situazione che Türk ha definito «profondamente inquietante», evidenziando come le condanne siano legate prevalentemente a reati di droga, ma includano anche oppositori politici ecoinvolte nelle proteste del 2022. Tra le vittime si registra inoltre un incremento significativo di donne. Solo nella settimana di dicembre, circa 40sono state messe a morte.L’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani Volker Türk (Getty).