Lanazione.it - Il teatro Verdi pronto a cambiare veste.“Nuove poltrone, lavori alle facciate”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 7 gennaio 2025 – “Il 2025 sarà un anno di tante novità, stiamo lavorando a una stagione lirica di grande qualità con il nuovo direttore artistico, Marco Tutino, cominciamo da febbraio leattività formative dedicate ai mestieri d’arte dello spettacolo”. Parola di Diego Fiorini, presidente della Fondazionedi Pisa che, in un colloquio con La Nazione, annuncia le novità dell’anno appena iniziato. E il punto di partenza sono appunto le le professionalità che animano il “” non solo davanti al sipario, ma anche nel backstage. Che cosa ci dovremo aspettare dal 2025? “Stiamo coinvolgendo i giovani e promettenti pisani nelle attività artistiche del. Daremo aluna nuova, tra qualche settimana il nuovo sito sarà on line: abbiamo intenzione diledella platea e cominceranno idele molti altri interventi perché credo fermamente che ‘l’abito fa il monaco’ e ilè il luogo della bellezza”.