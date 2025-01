Iltempo.it - Il Pd coccola il voto islamico: il comizio con i bengalesi è un caso

Leggi su Iltempo.it

Il Pd va a caccia dela Monfalcone, il Comune del Friuli-Venezia Giulia amministrato dalla leghista Anna Maria Cisint e che tra qualche mese aprirà le urne per l'elezione del sindaco. Fa discutere il video dell'incontro tra il candidato del centrosinistra per le prossime amministrative, Diego Moretti, con una delegazione della comunità bengalese che si è tenuto lo scorso 4 gennaio. A sollevare ilè il blog Ilperbenista.eu che ricorda come l'evento - trasmesso sui social da Bangla Page - era stato pubblicizzato con video e scritte nelle due lingue, italiano e bangladese, sulla pagina Facebook di Moretti. L'aspirante sindaco chiede alla platea di confermare un consigliere, esponente della comunità bengalese, coldi aprile: "Mi rivolgo a tanti di voi che già avete la cittadinanza italiana e che in aprile potreste votare.