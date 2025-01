Liberoquotidiano.it - "Ho una fonte. Tutti sapevano cosa succedeva a quei party": sesso e droga, la bomba di Fedez

Anchedice la sua sul caso che ha coinvolto P. Diddy. Sean Combs, questo il suo vero nome, è un noto rapper e produttore americano ora in carcere con accuse gravissime. "Io ho sentito delle persone che andavano a questiqui - ha esordito l'ex marito di Chiara Ferragni nel suo Pulp Podcast -. A me hanno detto delle cose inerenti a B.I.G e a Tupac (rapper americani uccisi rispettivamente nel 1997 e nel 1996, ndr), rispetto a quello che accadeva ae rispetto al fatto che molte delle star di Hollywood che andavano alì oggi hanno il cu**veramente stretto. Non posso dire chi me le ha dette perché devo salvaguardare la". E ancora: "La mia sensazione da esterno, da chi non ha seguito il caso nel merito è che quando diventa così mediatico a livello globale si mischiano leggende metropolitane e diventa una minestra in cui non si distinguono le cose vere dalle mere illazioni e rischia di non fare il gioco della verità".