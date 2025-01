361magazine.com - Grande Fratello, Dayane e Nikita intervengono su Helena

, a sostegno diPrestes sono intervenute sui social le sue due care amiche ed ex gieffinePelizon eMelloComePrestes, anche le sue due amicheMello ePelizon sono state concorrenti del reality show di Canale 5 e conoscono bene le tensioni della casa dele di quanto sia difficile la convivenza nel loft. Le due ragazze sono intervenute a sostegno dell’amica e modellaPrestes che, dopo la puntata di lunedì, è stata sotto stress per via di due litigi in particolare: uno con Ilaria, l’altro con Jessica, tanto che per le tre gieffine verranno presi dei provvedimenti.Non si sa ancora quali ma che verranno adottati dopo i comportamenti assunti dalle tre ragazze.Ma torniamo alle sue amiche. Siacheattraverso i social sono intervenute per difendere