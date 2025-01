Lortica.it - Fratelli d’Italia Arezzo: apprezzato il piano antibuche, ma serve maggiore impegno sulla manutenzione

accoglie favorevolmente ilda un milione di euro presentato dall’assessore Casi. Tuttavia, durante gli incontri tra giunta e gruppi consiliari, FdI sottolinea l’urgenza di orientare le priorità della giunta verso unapiù ampia e capillare dell’intera città, specie in questa fase avanzata della legislatura.Molte opere pubbliche sono state completate, altre sono in corso di realizzazione, e alcune presentano criticità da risolvere con tempestività. È dunque fondamentale evitare di avviare nuovi progetti, concentrandosi invece sul completamento di quelli in corso e destinando la maggior parte delle risorse alla cura edella città.Ascoltando i cittadini emerge una chiara richiesta: sebbene apprezzino le opere in corso, chiedono un’attenzione ancoraallaordinaria e straordinaria del territorio.