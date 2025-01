Ilrestodelcarlino.it - Feste e tombole in tanti comuni

Grande partecipazione a Montiano nella sala don Alfredo Paganelli alla iniziativa ‘Arriva la Befana’ con regali per tutti i bambini nella sala stipata di famiglie con i più piccoli ad attendere la consegna delle calze. Buona partecipazione anche a Borghi dove sono statigli appuntamenti per la festa della Befana. Ieri alle 14.30 nella sala polivalente nel centro di Borghi si è tenuto uno spettacolo di magia per i più piccoli, a cui ha fatto seguito l’arrivo della Befana con calze per tutti i bimbi e buffet per gli ospiti. A Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, a cura dell’Associazione Torre, ieri si sono tenutedella Befana con cartelle omaggio a tutti i bambini e piccoli doni distribuiti dalla Befana.