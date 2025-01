Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia sbarca a Monaco, il legame particolare col Principe Alberto

Leggi su Dilei.it

diallarga il suo impero della ristorazione e. Infatti, a breve aprirà nel Principato il suo terzo ristorante, Prince of Venice, celebre in tutto il mondo per la sua pasta al sugo. Ediè felice di accoglierlo, dato ilche li unisce.disi trasferisce adiè un grande appassionato di cucina, tanto da farne un mestiere di successo. L’avventura culinaria delè nata nel 2016 con un food truck a Los Angeles. Quattro anni dopo, nel 2020, ha aperto il suo primo ristorante Prince of Venice sempre in California, e fin da subito è andato a gonfie vele, tanto da diventare “il punto di riferimento per la pasta a Los Angeles”, come dichiarò