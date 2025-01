Bergamonews.it - Cristiano De André arriva a Treviglio per rendere omaggio a suo padre Fabrizio

De. Il cantautore e polistrumentista genovese, figlio del celebre cantautore, si esibirà in concerto venerdì 21 marzo alle 21 al PalaFacchetti.Il live bergamasco rientra nel tour teatrale “Decanta De”, che nel corso dell’anno porterà l’artista a esibirsi su numerosi palchi in tutta l’Italia.In ogni tappa darà vita a unale alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.Il progetto ‘Decanta Detour teatrale’ si arricchisce così di un nuovo tassello: dopo il successo dei quattro album “Decanta De– Vol. 1” (2009), “Decanta De– Vol. 2” (2010) e “Decanta De– Vol. 3” (2017) e “Decanta De– Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Faber, prosegue questo affascinante viaggio fra musica ed emozioni.