Bergamonews.it - “Chiedilo al Notaio”, a Trescore servizio di consulenza gratuita per i cittadini

Leggi su Bergamonews.it

Balneario. Il nuovo anno si apre con la ripresa deldinotarileal’ nel Comune diBalneario, con alcune novità. I notai incontrano iil martedì mattina (non più anche il giovedì) dalle 9 alle 12 e, ogni due mesi, il pomeriggio, dalle 14 alle 17.Si parte martedì 14 gennaio 2025 e si termina il 4 novembre 2025, con il seguente calendario:Martedì 14 gennaio 2025 dalle ore 9 alle ore 12Martedì 4 febbraio 2025 dalle 14 alle 17Martedì 4 marzo 2025 dalle 9 alle 12Martedì 1° aprile 2025 dalle 14 alle 17Martedì 6 maggio 2025 dalle 9 alle 12Martedì 3 giugno 2025 dalle 14 alle 17Martedì 2 settembre 2025 dalle ore 9 alle 12Martedì 4 novembre 2025 dalle ore 9 alle 12I– singoli o riuniti in associazioni, gruppi, comitati – e le imprese che operano nel Comune possono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il, che sarà disponibile presso la sede municipale (via Locatelli, 65) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria.