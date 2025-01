Ilfattoquotidiano.it - Caso Todde: c’è chi l’ha giurata, a questa donna temeraria!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Enza PlotinoLa notizia è succulenta per un governo, e suoi affiliati, che sfoggia tra le sue file corrotti, patteggiatori senza vergogna, nostalgici di un sistema autoritario e antidemocratico. Una, per di più politicamente preparata; per di più intenta a smontare pezzo dopo pezzo le scelte scellerate dei governi centrali che hanno fatto della Sardegna un territorio da spolpare e poi abbandonare a se stesso, in nome di un ripristino delle giuste condizioni democratiche di sviluppo; per di più intenta ad agire con fatti certi sui dossier più complessi e spinosi, potrebbe essere fermata per “alcune mancanze nei rendiconti delle spese elettorali”. Non pare vero.La notizia è di quelle che fanno sperare di poter fermare l’azione deleteria della presidentecontro gli speculatori internazionali a caccia di spazi di manovra sull’isola, contro i politici indegni che hanno fatto della Sardegna un osso da spolpare, contro chi frena uno sviluppo socialmente compatibile e ambientalmente sostenibile per tutti i cittadini che vivono su questi territori.