Abruzzo24ore.tv - Camion dei rifiuti precipita, sfiorata la tragedia

L'Aquila - Undella raccoltasfrenato pericolosamente in una scarpata, terminando vicino a una casa. Nessun ferito, ma grande paura per i presenti. Un incidente drammatico ha avuto luogo ieri mattina a Rocca di Botte, in una zona chiamata La Mola, quando undella raccoltadella società Aciam, che gestisce i servizi di igiene urbana a Carsoli, Pereto, Oricola e Rocca di Botte, èto in una scarpata durante le normali operazioni di raccolta. Fortunatamente, l'incidente non ha provocato vittime, ma l'episodio ha suscitato grande apprensione tra i residenti. Secondo le prime ricostruzioni, ilsi trovava parcheggiato su una strada con una forte pendenza, mentre l'operatore era sceso per raccogliere carta e pannolini, come da programma. Pochi istanti dopo, il mezzo, probabilmente a causa di un guasto o di un errore, si è sfrenato autonomamente, lanciandosi in una corsa fuori controllo.