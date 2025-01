Quotidiano.net - Bonifici istantanei, si cambia: stop alle commissioni extra

Roma, 7 gennaio 2025 – Cambio delle regole, da domani, per iche avranno lo stesso prezzo di quelli ordinari. E sarà obbligatorio per tutte le banche riceverli. Le nuove norme europee rivedono infatti la direttiva sui pagamenti allo scopo di facilitare a consumatori e imprese l’accesso a uno strumento fino ad oggi gravato da un sovra costo (a volte una somma fissa, altre una fissa più percentuale con un esborso che può arrivare oltre i 2 euro) e non sempre diffuso capillarmente. Le regole Ue peraltro prevedono un ulteriore passo il 9 ottobre 2025: l’obbligo per le banche non solo di ricevere i, ma anche di offrire il servizio ai propri clienti per consentirne una ulteriore espansione. Inoltre ci sarà l’obbligo di verifica (ovvero la corrispondenza fra Iban e nome del beneficiario) allo scopo di accrescere la fiducia nello strumento che viene visto come un ulteriore tassello per un mercato unico dei pagamenti europeo.