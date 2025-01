Gqitalia.it - Bill Skarsgård, i baffi (incompresi) di Nosferatu e l'arte di essere iconici da “assenti”, cioè nascosti dal trucco

è al cinema nei panni di, ma sarebbe interessato a interpretare Joker. Lo ha rivelato durante una puntata del podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz e, sebbene non abbia ancora effettuato nessun provino per l’universo in procinto di nascere di James Gunn e Peter Safran, ha tenuto a precisare il suo interessamento per il ruolo. «Credo ci sia un Joker molto figo in me», ha dichiarato nell’episodio, e per quanto non sarebbe male vedere anche un po’ di più quello di Barry Keoghan che ricordiamo fare capolino nel The Batman di Matt Reeves, è altrettanto vero che non si può avere nulla in contrario nell’aspettarsi che la pvada veramente a finire tra le mani dell’interprete svedese.Questo perchéè l’attore che non esiste. Il cinema internazionale sta continuando a camuffarlo a proprio piacimento, nascondendolo sempre più in fondo nei ruoli che gli vengono affidati.