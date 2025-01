Lanazione.it - Benvenuti alla Dogaia. Cinque suicidi in un anno

Numeri da incubo.in une 80 eventi critici certificati. Ma le problematiche sono all’ordine del giorno, "a stare bassi", dicono dai sindacati. E’ il bilancio "nero" di un(il 2024) del carcere della, da sempre alle prese con problemi strutturali, di personale, di sovraffollamento, di gestione di detenuti difficili. Insomma, non c’è nulla che funziona. I problemi restano sempre gli stessi, da anni. Solo negli ultimi giorni del 2024, parecchi "episodi critici": il caos creato da una decina di detenuti la sera dell’ultimo dell’che ha costretto gli agenti a restare in servizio ben oltre l’orario di lavoro per poter riportare la calma; il detenuto che ha incendiato due bombolette a gas nella sala colloqui creando un’esplosione che ha demolito un muro di divisione; un altro detenuto che il 20 dicembre è riuscito a evadere scavalcando il muro di recinzione (e che poi è stato catturato la sera a Firenze); i palloni tirati dentrocontenenti sei telefoni cellulari destinati ad alcuni detenuti.