Befane che show Piazza del Popolo piena di bambini | | Una grande festa

Tutti con il naso all’insù per aspettare le quattro simpatiche vecchine nella loro discesa dal palazzo dei Capitani. Come da tradizione, la chiusura delle festività natalizie, ad Ascoli, è stata affidata all’acrobatico arrivo delledel. Queste ultime, ieri mattina, sono state accolte da migliaia di persone. In prima fila, ovviamente, tantissimi, accompagnati da mamme, papà e nonni. Puntuali, alle 11.30, grazie alla collaborazione della ‘Compagnia dei Folli’, lesi sono calate dal palazzo dei Capitani a bordo delle loro scope e con i loro sacchi pieni di dolci, offerte dal Conad di via Erasmo Mari. Alle vecchine, ovviamente, non è mancata nemmeno una buona dose di coraggio, visto che alla loro età non era semplice calarsi giù a ritmo di musica. Ad attenderle, indel, anche alcuni giocolieri vestiti da Babbo Natale e da spazzacamino, sempre grazie alla sinergia con la Compagnia dei Folli.