Ilrestodelcarlino.it - "Voglio questo rendimento anche in trasferta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abbiamo sfoderato una prestazione tosta, sono davvero contento di come siamo stati in campo e soprattutto di come abbiamo affrontato i momenti di difficoltà". Sono le prime parole post gara del coach Giampaolo Medei, che analizza così la partita: "Nel primo set ci siamo fatti rimontare, ma in quel frangente la squadra è stata brava a non abbattersi, non si è innervosita e ha nuovamente tirato fuori gli artigli, facendo suo il parziale. Stessa cosa nel secondo set, nel quale siamo stati noi a rimontare, con una bellissima serie in battuta di Loeppky. Finora in casa abbiamo avuto un ottimoper tutta la stagione, adesso mi aspetto di vedere lo stesso in, cominciando da domenica prossima a Cisterna". Uno dei più positivi del match è stato Mattia Bottolo: "Da parte nostra – dice lo schiacciatore – c’è stata una prestazione come ne capitano poche, nel senso che abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali, riuscendo a battere come volevamo nei momenti importanti e a difendere quando serviva.