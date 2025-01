Ilrestodelcarlino.it - Tragedia della Bolognina: "Sono passati 20 anni ma ricordo quell’inferno"

"Visto l’orario eravamo in mensa a pranzare, è arrivata un’insolita chiamata su un incidente ferroviario, il funzionario di turno veniva richiesto immediatamente in sala operativa, una cosa che non capita facilmente, ci siamo tutti guardati in faccia; abbiamo capito la gravità dell’evento". A parlare è Alberto Parrino, ingegnere dei vigili del fuoco di Modena; ha fatto parte di una delle prime squadre arrivate sul posto quel terribile 7 gennaio del 2005 quando poco prima delle 13 alla stazionedi Crevalcore si scontrarono un treno merci e un treno passeggeri; 17 i morti tra cui sei modenesi e 80 i feriti. "Abbiamo subito mandato tutte le squadre disponibili da Modena confrontandoci con il comando di Bologna. Quandoarrivato sembrava l’inferno dantesco – ricorda Parrino – soprattutto a causanebbia, la visibilità era ridottissima; c’era questo treno che appariva ad una distanza di 50 metri in verticale e poi queste urla che non posso dimenticare".