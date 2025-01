Isaechia.it - Temptation Island, “quando aprirai 0nlyF*ns?”: la dura reazione di Jenny Guardiano

L’ultimo periodo non è stato affatto facile per l’ex protagonista di. La ragazza, infatti, che ha preso parte alla penultima edizione del reality estivo delle tentazioni insieme al fidanzato Tony Renda ha dovuto affrontare dapprima il lutto per la scomparsa del padre (QUI per leggere) e poi la fine della storia con Tony dovuti ad alcuni tradimenti (QUI le parole di).Nelle scorse oreè tornata sui social e nelle sue storie Instagram ha condiviso il commento poco carino ricevuto da un follower, il quale gli ha provocatoriamente chiestoaprisse un profilo 0nlyf*ans.ha dapprima risposto a tono nei commenti “spariranno dal mondo persone come te?”, per poi approfondire la questione nelle storie e chiarire io suo punto di vista:Mi sembra davvero fuori luogo che c’è chi pensa che una donna debba aprire OnlyFans solo perché è donna o perché si fa una fotoNon c’è niente di male in chi sceglie di farlo, ma certi commenti sono decisamente misogini e provocatori.