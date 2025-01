Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale, riscatto a Pesaro dopo il ko con Recanati. Cortese, una giocata decisiva. E Ozzano ricomincia a correre

Bramante75New Flying Balls 79 BRAMANTE: Crescenzi, Ricci 13, Sgarzini 8, Ferretti ne, Ferri 7, E. Nicolini 2, Centis 18, Rinaldi 10, Stefani 12, Panzieri 5, Lanci ne. All. M. Nicolini. NEW FLYING BALLS: Myers 5, Torreggiani, Zani ne, Ranitovic 26, Domenichelli ne, Ranuzzi 9, Tibs 6,14, Balducci 5, Piazza 11, Baggi 3. All. Lolli. Arbitri: Uncini e Gaudenzi. Note: parziali 23-18; 46-42; 67-60. Ha inizio con una vittoria il 2025 dei New Flying Balls, che soffrono a, ma strappano due punti pesanti sia per mantenere il treno di testa della divisione E sia per archiviare il pesante ko casalingo contro Porto. Buono l’avvio degli ozzanesi, che ritrovati Myers espingono sul 2-9 in avvio, antipasto del monologo di un gigantesco Ranitovic che tiene i ‘palloni volanti’ a due possessi di vantaggio: Centis, Ricci e Stefani timbrano il sorpassoe alla prima sirena è 23-18 Bramante.