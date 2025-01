Calciomercato.it - Roma-Lazio, rientro teso negli spogliatoi: Romagnoli risponde ai tifosi giallorossi

Il numero 13 biancoceleste sbotta aldopo il saluto ai propri, rivolgendosi ainisti che lo stavano bersagliandoDerby tesissimo all’Olimpico tra, con una rissa dopo l’altraultimi 20 minuti di partita. Prima Guendouzi-Koné, poi Dia-Paredes e ancora Paredes-Castellanos e infine Castellanos-Hummels. Un secondo tempo ricco di nervosismo, come ogni derby, anche se capita poi di esagerare.gnoli (LaPresse) – calciomercato.itUn 2-0 pesantissimo per lain positivo, e ovviamente per lain negativo dopo un primo tempo molto brutto e una ripresa stregata con Svilar sempre fenomenale. Tra i più nervosi in casa biancoceleste senza dubbio il Taty Castellanos, espulso nel recupero, Rovella, Guendouzi, ma anche Alessiognoli da exoltre che tifoso laziale.