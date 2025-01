Udine20.it - Messa dello Spadone a Cividale. 6 gennaio 2025

Leggi su Udine20.it

Si rinnova la tradizionale Rievocazione storiaca in costume dell’entrata del Patriarca von Randeck avvenuta adel Friuli nel 1366, Ritorna il Patriarca. Sabato 62024 alle ore 10.30 Solenne, detta “” nella Basilica di Santa Maria Assunta (Duomo). Sarà l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba, a presiedere la Santaore 11.45 Rievocazione storica in costume dell’entrata del Patriarca von Randeck avvenuta adel Friuli nel 1366Il corteo storico La Comunità disi prepara ad accogliere il Patriarca sfilando in corteo della storica Porta di Ponte, proseguendo lungo il Ponte del Diavolo, corso Paolino d’Aquileia, piazza Duomo, Largo Boiani, piazza Foro Giulio Cesare, via Silvio Pellico, piazza Diaz e piazza Dante.