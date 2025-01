Anteprima24.it - Manfredi, Presidente Mattarella sempre vicino alla città

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Napoli Gaetanodopo la recente visita deldella Repubblica Sergioha rilasciato al seguente dichiarazione: “Ilama la, ci èstatoe a nome di tutti i napoletani gli siamo grati”.Il sindaco di Napoli enazionale Anci,, all’indomani della conclusione della visita privata del Capo dello Stato che per alcuni giorni ha soggiornato a Napoli nella residenza di Villa Rosebery. E proprio a Villa Rosebery ieri si è svolto un colloquio tra: “Ho posto alil tema dei servizi dei Comuni, il lavoro che si sta facendo sul recupero delle periferie – ha riferito– e come Anci il tema della finanza locale perchè c’è la necessità di una riforma che dia gli strumenti economici ai Comuni per poter garantire più servizi ai cittadini che chiedono più qualità, ma servono risorse economiche”.