Lanazione.it - L’ira dei residenti: "Degrado e programmazione turistica inesistente"

Leggi su Lanazione.it

Cittadini denunciano ile chiedonoinvernale. Il comitato ’Tra la Gente’, guidato da Stefano Pucci, ha raccolto le voci di alcuni cittadini, preoccupati per la situazione in cui versa la località. Due sono i temi centrali delle lamentele: la mancanza di una, soprattutto nei mesi invernali, e lo stato didelle aree verdi recentemente riqualificate. "Nonostante il potenziale turistico di Marina di Massa, idenunciano un’assenza di iniziative e eventi che possano valorizzare la città durante la stagione invernale. Non basta puntare tutto sull’estate – spiega Pucci – serve una strategia che renda Marina di Massa viva tutto l’anno". Il comitato ’Tra la Gente’ sottolinea l’importanza di coinvolgere tutti gli attori del territorio: amministrazione comunale, operatori turistici e associazioni, per sviluppare un piano condiviso.