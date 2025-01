Insigne via dal Toronto | contattato da tanti club lui ha già deciso

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Napoli ultimissime, il futuro di Lorenzosarà lontano dagià da diversi, ecco dove andràCalcio Napoli Ultimissime – Era l’estate del 2022, quella della rivoluzione storica, quando Lorenzolasciò tra lacrime e applausi il Napoli. L’attaccante di Frattamaggiore non rinnovò il contratto con gli azzurri e decise di cambiare totalmente aria, per conquistare l’America assieme a Bernardeschi e all’amico Criscito.Purtroppo, l’esperienza alnon è stata delle migliori. Anzi, tutt’altro.ha perso anche la Nazionale lasciando l’Italia, nonostante nel 2022 fosse ancora nel giro e uno dei punti di riferimento dell’allora ct Mancini. Dopo due anni e mezzo, ill’ha inserito nella lista dei trasferibili al Draft, ma l’intenzione del calciatore napoletano è quella di tornare in Serie A.