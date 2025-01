Ilfattoquotidiano.it - Il 2025 sarà un 2024 più feroce e meno sensato

di Paolo“Le vecchie tigri, presentendo la fine, raddoppiano di ferocia e cadono combattendo”, è una frase del film La leggenda degli uomini straordinari. Spogliando la citazione di eroiche premesse, ho pensato fosse una metafora dei nostri tempi. Cosa ci si aspetta dal nuovo anno e cosa ci attende? Per quel che ho visto, ilunpiù. Il pessimismo fine a se stesso non è mai d’aiuto, ma non lo è neanche valutare qualunque aspetto della complessa situazione nazionale ed internazionale in termini di: pessimismo, ottimismo e speranza.Tre soli giorni non potrebbero di regola fungere da exit poll per carpire l’andamento del futuro, ma per quel che mi riguarda dipende dal tipo di domande che poniamo e a chi le poniamo, prima ancora di ascoltare le risposte.Il problema è che le nostre domande nascono perché abbiamo già ascoltato le risposte, ma queste non provengono da elettori uscenti dai seggi, ma da politici già votati ed incasellati in un ruolo e parte delle prime sono legate a doppio filo al modus operandi che vede i secondi in quel ruolo.