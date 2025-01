Lanazione.it - Funaro: “Sollicciano è da ricostruire”

Firenze, 6 gennaio 2025 - "Sono anni che sto dicendo che l'unica soluzione per il carcere diè quello di demolirlo e ricostruirlo completamente, le condizioni" del penitenziario fiorentino "sono disumane, è necessario fare interventi che" siano "incisivi perchè non è dignitoso nè per chi è detenuto" né "per le persone che ci lavorano. Il mio auspicio è che il governo possa prestare attenzione e dare quelle risposte che da tanto, troppo tempo stiamo chiedendo". Così oggi la sindaca di Firenze Sararispondendo ai giornalisti in merito all'ipotesi di chiusura del carcere didi cui si è tornati a parlare dopo la morte nei giorni scorsi di due giovani detenuti, uno deceduto il 23 dicembre, l'altro il 3 gennaio. Per la sindaca "c'è bisogno per fare in modo che i cittadini che vengono rinchiusi perché hanno da scontare una pena possano avere un percorso che sia rieducativo e non un percorso punitivo, perché le condizioni diportano solo esclusivamente a percorsi che sono al di fuori dei canoni minimi di decenza".