Notizie.com - Cos’è l’Amivantamab, il farmaco salvavita che costa 6mila euro a infusione: “Meritiamo più tempo con i nostri cari”

Leggi su Notizie.com

hIn questi giorni si è tornati a parlare di Amivantamab unchee che prevede una lunga trafila per il rimborso.Amivantamab si somministra per via endovenosa ed è un anticorpo bispecifico con attività nei confronti dei recettori Egf e di Met.Amivantamab,? Ilchea dose (Notizie.com)A oggi viene utilizzato per fermare la progressione dell’Adenocarcinoma polmonare. I dati dello studio Mariposa-2, un trial sperimentale, sono stati presentati in congressi come Asco e Esmo mostrando come riduca il rischio di morte del 52% rispetto alla sola chemioterapia. Ricordiamo che la patologia colpisce soprattutto le donne.In Italia però, confermano gli oncologi, il processo di approvazione è lungo con ilche viene reso rimborsabile non prima di 18 mesi dall’approvazione dell’Ema.