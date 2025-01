Ilfattoquotidiano.it - Con o contro, tutta l’Europa si occupa di Musk. Lui: ‘Starmer complice di stupri, Scholz idiota’. L’Ue: ‘Ha il diritto di esprimere il suo pensiero’

L’offensiva lanciata da Elonalcuni governi europei ha provocato reazioni diverse. C’è chi ha evitato di alzare troppo i toni, come il cancelliere tedesco Olaf, chi è andato allo s, come il premier britannico Keir Starmer, chi non ha commentato perché ancora non tirato in ballo. Ma chi si aspettava una presa di posizione netta da parte dell’Unione europea a sostegno dell’autonomia politica degli Stati membri si dovrà ricredere. A precisa domanda, i portavoce della Commissione hanno risposto: “Elonpuòi suoi punti di vista sulla politica europea, è un suonel quadro della libertà di parola che è alla base del Digital Service Act (Dsa)”.Per Palazzo Berlaymont, nonostante sia uno degli artefici del nuovo successo elettorale di Donald Trump e prossimo capo del Dipartimento per l’efficienza del governo americano, il Ceo di Tesla non è altro che un privato cittadino che esprime una propria opinione, pur possedendo, tra le altre cose, una delle piattaforme social più diffuse al mondo.