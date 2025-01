Romadailynews.it - Cina: avvia “microdramma plus” per potenziare industrie, arricchire vita culturale

Pechino, 06 gen – (AgenziaXinhua) – L’Amministrazione nazionale cinese per la radio e la televisione hato un piano d’azione “”, con l’obiettivo di integrare i microdrammi – un formato emergente che fonde le caratteristiche delle serie televisive e dei cortometraggi – in vari settori per promuovere l’innovazionee la crescita economica. I microdrammi, noti per il ritmo incalzante della narrazione, la varieta’ dei temi e il basso costo della produzione, sono emersi come una nuova forma d’artele nel panoramacinese. L’iniziativa “” cerca di sfruttare questo formato pervari settori, stimolare la creati’ eladel pubblico.Secondo i funzionari, il piano mira a realizzare quest’anno circa 300 microdrammi innovativi.