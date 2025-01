Cityrumors.it - Capodanno da incubo a Milano per la turista: “Mi hanno messo le mani ovunque”

Laura era venuta aper festeggiare il: la sua serata da sogno si è però trasformata presto in unDoveva essere una serata di festa e allegria. Per Laura e le sue amiche, arrivate ada Liegi per celebrare l’inizio del nuovo anno, si è trasformata in un. Piazza del Duomo, simbolo della città, si è rivelata uno scenario di aggressioni fisiche e sessuali. La ragazza ha scelto di raccontare la sua esperienza al sito belga 7sur7, denunciando quanto accaduto.daper la: “Mile” (Ansa Foto) – Cityrumors.itStudentessa all’ultimo anno di immobiliare, Laura era partita con tre amiche e due amici, tutti poco più che ventenni, entusiasti di festeggiare insieme l’arrivo del 2025., con la sua magia e il suo fascino, sembrava perfetta per salutare il nuovo anno.