Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Un canadese a Milano? Ecco chi è Eustaquio

Ilinvernale è iniziato da poco ed il, come riportato dal sito.it, ha messo gli occhi su calciatore del Portoqualche informazione in più sul suo conto. Stephen Antunesè nato a Leamington, comune della provincia dell'Ontario, in Canada, il 21 dicembre 1996 ed ha 28 anni. I suoi genitori sono portoghesi. All'età di 7 anni si è trasferito in Portogallo dove, nella stagione 2013/2014, ha giocato coi dilettanti del Nazarenos. Dal 2015 al 2017, poi, ha giocato in terza divisione col Torreense. Nell'estate 2017, ilpassa al Leixoes ed il 23 luglio esordisce con la nuova maglia in Taça de Liga (Coppa di Lega portoghese) contro l'Academia de Viseu. A gennaio del 2018,diventa un nuovo giocatore del Chaves, con il quale esordisce in Primeira Liga contro il Feirense.