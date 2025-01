SpaceX Bloomberg | Italia in discussioni avanzate per un accordo da 15 miliardi

Lapresse.it - SpaceX, Bloomberg: “Italia in discussioni avanzate per un accordo da 1,5 miliardi”

Leggi su Lapresse.it

L’è in trattativecondi Elon Musk per unda circa 1,5di euro (1,6di dollari) per la fornitura di telecomunicazioni sicure al governo. È quanto riporta, citando fonti a conoscenza della questione, sottolineando che si tratta del più grande progetto di questo tipo in Europa.in corsoSecondo le fonti citate da, lesono in corso e non è stato ancora raggiunto unfinale sul contratto, che sarebbe quinquennale, e il progetto sarebbe già stato approvato dall’intelligencena e dal ministero della Difesa. La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente eletto Usa Donald Trump sabato in Florida.