Ricerca nuova scoperta sull’Alzheimer | possibile collegamento con il virus dell’herpes

Leggi su Ildenaro.it

tori dell’Università di Pittsburgh hanno scoperto un sorprendente collegamento tra la malattia di Alzheimer e l’herpes simplex-1 (HSV-1). Stando a quanto riportato sulla rivista Cell Reports, le infezioni virali potrebbero svolgere un ruolo chiave nella malattia. Lo studio ha anche rivelato come la proteina tau, spesso considerata dannosa nell’Alzheimer, potrebbe inizialmente proteggere il cervello dalma contribuire al danno cerebrale in seguito. Queste scoperte potrebbero portare a nuovi trattamenti mirati alle infezioni e alla risposta immunitaria del cervello. “Il nostro studio sfida la visione convenzionale della tau come esclusivamente dannosa, dimostrando che potrebbe inizialmente agire come parte della difesa immunitaria del cervello”, spiega l’autore senior Or Shemesh, professore associato presso il Dipartimento di oftalmologia di Pitt.