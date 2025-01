Ilgiorno.it - Polizia locale, sciopero “chirurgico”: "L’amministrazione non dà risposte"

Incroceranno le braccia per le prime due ore del primo turno e per le ultime del secondo e del terzo. Gli agenti dihanno proclamato unoper mercoledì. Una protesta già annunciata in passato e poi sospesa nell’ultimo caso per decisione della commissione di garanzia, che arriva in seguito alla proclamazione dello stato d’agitazione lanciato a luglio dalla Uil per una serie di ragioni cui altre si erano aggiunte nel corso della vertenza, la carenza degli organici, la richiesta di mutamento degli attuali turni di servizio, l’aumento delle somme provenienti dalle contravvenzioni per implementare l’indennità di servizio esterno. "Le questioni sono annose – sottolinea Giovanni Latiano, coordinatore provinciale dellaper la Uil – e non dipendono da questa amministrazione, ma abbiamo provato a discuterne nella speranza di arrivare una soluzione, che non abbiamo trovato perché non ci sono mai state date".