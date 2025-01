Iodonna.it - La nuova tuta da sci, la giacca per le piste, i pantaloni da neve. A prezzi in picchiata

Con ai piedi un paio di sci. E indosso il look perfetto per affrontare la discesa con stile. Sembra un sogno, ma la settimana bianca (o il weekend) è ormai realtà. Ecco perché, complici i saldi invernali 2025 appena iniziati, cresce la caccia all’offerta nella sezione ski di siti online e negozi. Come vestirsi a dicembre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Guida ai saldi invernali 2025, dalle date ufficiali ai consigli di shopping Missione ora possibile: scovare lada sci, lada sfoggiare sulle, ida, i leggings e i lupetti termici che non bastano mai.