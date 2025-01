Inter-news.it - Inzaghi: «Thuram non lo rischierò. Inter sa di dover fare una grande partita»

Simone, dopo aver preso la parte alla conferenza stampa della vigilia di-Milan, ha parlato alle frequenze di Sport Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni., di nuovo una finale per l’. Nell’orizzonte un record, quanto costa questo?Conta la finale di domani sera. I derby sono tutti particolari, molto sentiti, a maggior ragione quando c’è un trofeo in palio. C’è voglia di far bene, pur nella consapevolezza che ci vorrà un.Che Milan ti aspetti?Conosciamo Conceicao, le sue squadre sono verticali, non mollano mai. Come visto contro la Juventus, nel secondo tempo sono saliti e hanno conquistato la finale.Cos’è cambiato rispetto alla finale di due anni?Era unasecca, quindi più facile per tutti. Al di là dei precedenti, dovremounaper provare a portare a casa il primo trofeo stagionale.