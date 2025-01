Il Como di Cesc Fábregas si interferisce tra Fresneda e Valencia

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-05 02:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Lui Valenza aveva il incarico Di Ivanpraticamente formulato finché non ha ottenuto un concorrente inaspettato. Lui come l’italianochi si allenaFabregasè stato interessato anche al lato destro del Sporting del Portogallo che da settimane era un obiettivo prioritario per il club bianconero. Anche così, nell’entità di Il Mestalla resta relativamente fiducioso in cui il giocatore finirà per scegliere il, che lavora all’operazione da settimane. Ma dentro Italiasecondo giornalisti esperti di mercato come Gianluca Di MarzioLui COME ha preso l’iniziativa nel tentativo di chiudere l’operazione di prestito.Lui Valenza Ha iniziato a spazientirsi qualche giorno fa perché era stato con il operazione pronta a firmare perché il giocatore del Real Madrid era il obiettivo prioritario del club dopo il grave infortunio di Thierry Rendall alla fine di ottobre.