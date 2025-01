Iltempo.it - Delrio chiede spazio a Schlein. E arriva la bordata sull'astensionismo

«Pietro Scoppola definiva De Gasperi un moderato creativo. Ha cambiato la storia dell'Italia con riforme coraggiosissime, cercando di ascoltare le ragioni di tutti. Ecco, per me centrista vuol dire stare al centro dei problemi della gente». Intervistato da Qn, Graziano, promotore dell'organizzazione Comunità democratica insieme ad altri cattolici del Pd, traccia una strada di quelli che sono i piani futuri di una parte dei dem, con un subbuglio che sta inguaiando Elly. «Credo cheabbia instaurato un'ottima connessione emotiva con un pezzo del nostro popolo, però - punge- c'è ancora tanta strada da fare perché metà del Paese non va più a votare. C'è chi ha bisogno di sentirsi considerato, di capire che gli siamo vicini. È un popolo che attende.