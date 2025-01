Terzotemponapoli.com - De Siervo: “L’omaggio ad Agroppi sarà in Italia per evitare brutte figure. Sulla Supercoppa…”

De: ritorno della Supercoppa in? Non vogliamo escludere l’, potremmo farlo anche per meno soldi. Non è un tema di soldiLuigi De, a.d. della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppana tra Inter e Milan. Queste le sue parole:De: si può migliorare su tutto, in generale“Si può migliorare su tutto, in generale. Quanto alle tradizioni mi pare una domanda: Paese che vai, usanze che trovi. È come entrare in una moschea con le scarpe. Dobbiamo capire il contesto. Non è una mancanza di rispetto verso l’o verso, non lo è stata neanche verso Beckenbauer o Riva in passato. Qui c’è una tradizione diversa. La globalizzazione omogeneizzata non è compito della Lega Serie A: quando la Figc ha proposto questa cosa, abbiamo pensato insieme che sarebbe stato più opportuno farne un omaggio vero e proprio, evitando una brutta figura.