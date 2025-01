Calciomercato.it - Chiesa torna subito in Serie A: agenti in città e il Liverpool paga l’ingaggio

L’esterno italiano può lasciare i Reds già a gennaio per ritrovare forma e continuità, ma solo per sei mesi: gli scenari e la trattativaIl Napoli continua a volare, a sognare lo scudetto e lottare colpo su colpo con l’Inter. Antonio Conte tiene gli entusiasmi al minimo, così come le aspettative della piazza e della stampa. Una linea e una strategia comunicativa molto precisa, impostata già dall’estate e consolidata nei mesi nonostante i numeri. Che ormai hanno eletto i partenopei contendente ufficiale per il titolo insieme ai nerazzurri e l’Atalanta, con la Lazio un po’ più staccata. La vittoria di Firenze è stata un segnale forte e netto, considerando anche le assenze pesanti di Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano.Federico(Ansafoto) – calciomercato.itMa nel frattempo si è aperto anche il mercato e Conte più di una volta ha già fatto intendere di aspettarsi e soprattutto di aver grande bisogno di qualche rinforzo.