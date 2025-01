Quifinanza.it - Via ai saldi in tutta Italia, la guida anti fregatura per evitare brutte sorprese

Sabato 4 gennaio è la data ufficiale dell’inizio deiinvernali in– fatta eccezione per la Valle d’Aosta, che ha iniziato incipo, e dal Trentino Alto Adige, con date sfalsate rispetto al resto del Paese. L’Ufficio Studi Confcommercio stima che saranno ben 16 milioni le famiglie coinvolte nello shopping invernale. Ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro d’affari di 4,9 miliardi.La Confederazione ha però lanciato un monito ai tconsumatori che si ammasseranno in negozi e centri commerciali alla ricerca dell’occasione perfetta: occhi aperti e attenzione alle truffe e ai comportamenti scorretti di esercenti e catene. Vediamo quali sono i consigli pratici perfregature.Resi, carta di credito e prezzi: a cosa stare attentiCinque i fattori da considerare durante i, come ricordano Confcommercio e la Federazione Moda:cambi;prova dei capi;pagamenti;prodotti in vendita;indicazione del prezzo.