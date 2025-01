Ilrestodelcarlino.it - Torna a casa con la figlia di 7 anni e la trova invasa dal fumo: inagibile

con la figlioletta di settee ladal. Un incendio si è sprigionato dalla stanza della lavanderia, dove sivano sia la caldaia a gas che l’asciugatrice, probabilmente lasciata in funzione. Un cortocircuito avrebbe innescato le fiamme che poco a poco hanno avvolto quello che c’era attorno. L’ipotesi è che sia partito dal l’asciugatrice. È successo ieri pomeriggio, a San Marcello, in via Serra. Interessata un’abitazione singola che i vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare non abitabile per via delche è penetrato in tutto lo stabile rendendo le condizioni non salubri per una permanenza all’interno. Mamma ehanno dovutore una sistemazione da parenti. La donna èta aposo dopo le 14 ed è stata lei a chiamare i vigili del fuoco perché aprendo il portone hato l’abitazionedal