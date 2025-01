Bergamonews.it - Stellantis, Misiani (Pd): “La proprietà prenda impegni sul futuro”

Il senatore Antonio, responsabile economico del Partito Democratico interviene e commenta i dati della produzione di. “Il crollo senza precedenti della produzione di veicoli diin Italia, scesa nel 2024 al di sotto della soglia di 500 mila unità, evidenzia in tutta la sua gravità la crisi del settore automotive nel nostro Paese – afferma il senatore Antonio, responsabile economico del Pd -. La priorità assoluta che il Governo deve affrontare è la proroga degli ammortizzatori in esaurimento, per scongiurare migliaia di licenziamenti. Atorniamo a chiedereprecisi sulle produzioni, l’occupazione, la ricerca e sviluppo e i rapporti con le aziende dell’indotto. Il Governo deve fare la sua parte ripristinando integralmente il fondo automotive, tagliato drasticamente con la legge di bilancio e rifinanziato solo per l’anno 2025, e battendosi a Bruxelles per la creazione di un grande strumento europeo di sostegno della riconversione industriale e dell’occupazione dell’automotive”.