San Giorgio a Cremano: minaccia e picchia i genitori per la droga

San. I carabinieri hanno arrestato un 26enne avrebbeto di incendiare la casa e preso a pugni iSan. Hato di incendiare casa e poi hato padre e madre. Voleva denaro per acquistaree non accettava rifiuti.Stanchi di subire la sua tossicodipendenza, idi un 26enne di Sanhanno chiesto aiuto ai carabinieri. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.I militari, arrivati nell’appartamento, hanno trovato il giovane che era evidentemente agitato, il padre dolorante ad una spalla per una scarica di pugni. Nonostante i carabinieri della stazione locale fossero presenti, il 26enne non ha smesso dire di morte i. È così finito in manette, arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.