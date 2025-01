Ilfoglio.it - L’occidente non c’entra nulla con gli orrori commessi dagli stati canaglia

Al direttore - Non crede, caro Cerasa, che sia in corso un tentativo di attribuire agliUniti (che pretendono l’estradizione dell’ingegnere svizzero-iraniano accusato di terrorismo) una corresponsabilità nel sequestro di Cecilia Sala? La madre della giornalista, poi, ha impartito una grande lezione di dignità a Roberto Salis.Giuliano Cazzola Chi pensa che anche glisiano colpa delnon perde occasione per ricordare che la madre degli imbecilli è sempre incinta. Al direttore - E’ significativo come appaiano ammorbidirsi le critiche e i “caveat”, a cominciare dal livello internazionale, nei confronti delle cosiddette criptovalute (o cripto asset) e della loro volatilità, quindi della forte alea nell’investire in esse. Accade dopo che Trump le ha decisamente sponsorizzate; ha detto altresì che dovrebbero diventare “moneta” di riserva della Banca centrale ed ha aggiunto di voler fare degli Usa la capitale mondiale delle ” cripto”.