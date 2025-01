Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: iniziata la prima manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA9.34 Errori a ripetizione per Grenier. La canadese abdica e chiude a 2.57. Ora la svedese Sara Hector, grande rivale di Federica Brignone nella classifica di specialità. Qui capiremo quanto vale davvero la prova di Stjernesund.9.33 Al primo intermedio Grenier paga ben 0.69, al secondo 1.14 dopo aver rischiato di scivolare.9.32 Non unada ricordare per Ljutic, che accusa 87 centesimi da Stjernesund. Attenzione ora alla canadese Valerie Grenier, vincitrice lo scorso anno sulla Podkoren.9.31 La croata al primo intermedio accusa subito 4 decimi.9.31d’altri tempi, tante curve angolate e ritmo regolare. 59?24 il tempo della norvegese, che non ha commesso particolari sbavature. Grande attesa ora per la croata Zrinka Ljutic.