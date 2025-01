Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia a fare sul serio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladella primadella. Dopo il prologo disputato ieri, dalla giornata odierna la carovana inizierà asul, con una(la Bisha-Bisha) subito importante sia allo di lunghezza (413 chilometri di prove speciali e 86 di trasferimento), sia di difficoltà per quanto riguarda il fondo che troveranno i piloti. L’altimetria sarà sempre oltre i 1.100 metri con fondo vario (anche sabbioso) e selettivo.Quali saranno gli orari? Le moto prenderanno il via per lo stage alle ore 05.00 italiane (le ore 07.00 locali). Le macchine partiranno alle ore 07.25, mentre i camion scatteranno alle ore 08.41.Dopo il prologo di ieri tra le moto è in cima alla classifica Daniel Sanders (Red Bull KTM), tra le auto Hank Lategan (Toyota Gazoo Racing), mentre tra i camion si è aggiudicato il prologo Mitchel van den Brink (Eurol Rally).